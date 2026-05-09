12 อันดับของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดใน กทม.

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 23.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตราชเทวี 33.5 มคก./ลบ.ม.
2 เขตสัมพันธวงศ์ 30.7 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบางเขน 29.4 มคก./ลบ.ม.
4 เขตปทุมวัน 29.4 มคก./ลบ.ม.
5 เขตหนองแขม 29.2 มคก./ลบ.ม.
6 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 28.1 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางคอแหลม 28 มคก./ลบ.ม.
8 เขตลาดกระบัง 27.4 มคก./ลบ.ม.
9 เขตประเวศ 27.3 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางรัก 27.2 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางกอกใหญ่ 26.3 มคก./ลบ.ม.
12 สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา 26.2 มคก./ลบ.ม.