"เทพไท"หนุนท่าที"อนุทิน"ยกเลิก MOU44 เตือนอย่าลืมกระแสรักชาติทำให้เป็นนายกฯ

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราชโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สะกิดอนุทิน อย่าลืมกระแสรักชาติ ทำให้เป็นนายกฯ
มีคนไทยหลายคนที่เห็นภาพการจับมือกันระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายฮุนมาเนต นายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา ในการประชุมอาเซี่ยนที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อภาพดังกล่าวเผยแพร่มายังประเทศไทย และเห็นท่าทีการแถลงจุดยืนของนายอนุทินเกี่ยวกับการสร้างสติภาพและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชา ทำให้หลายฝ่ายหวั่นวิตก จึงออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะไม่เห็นด้วย ต่อต้านและวิจารณ์ท่าทีของนายอนุทินในทางที่เสียหาย
ผมในฐานะผู้สังเกตการณ์ทางการเมืองเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของนายอนุทินในฐานะตัวแทนประเทศไทย และเป็นมารยาททางการทูต เป็นเรื่องปกติที่ผู้นำประเทศเมื่อเจอกันต้องจับมือกัน พูดคุยกันด้วยมิตรภาพและความรู้สึกที่ดี ส่วนผลประโยชน์ของประเทศชาติ และความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศ ก็เป็นเรื่องที่จะต้องต่อรองกัน และจะต้องเป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายกองทัพจะดำเนินการต่อไป แต่ในทางการทูตก็ดำเนินการไปตามมารยาท และเชื่อว่านายอนุทินตระหนักดีว่า กระแสความรักชาติของคนไทย และความไม่พอใจ ความเจ็บปวดของคนไทยที่ถูกฝ่ายกัมพูชาถล่มโจมตี จนทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บล้มตาย ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ทรัพย์สินที่อยู่อาศัยของประชาชนชายแดนถูกโจมตีเสียหายอย่างหนัก ภาพเหล่านี้ยังอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคน จึงเห็นท่าทีคนไทยไม่ยอมรับหรือไม่ไม่ยอมให้รัฐบาลไทยเปิดด่าน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชา ประเทศไทยต้องบทเรียนกับกัมพูชาให้รู้สำนึกว่า สิ่งที่กระทำต่อประเทศไทย จะได้รับผลตอบแทนอย่างไร
ส่วนกรณีการยกเลิกMOU44 แม้ว่าจะเปลี่ยนไปใช้เงื่อนไขunclos หรือใช้อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทางทะเล มาเป็นส่วนประกอบของการเจรจาก็ตาม ก็เป็นเรื่องในอนาคต ซึ่งเชื่อว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติต้องมาก่อนเหนือสิ่งอื่นใด แม้ว่าจะไม่มีข้อตกลงเรื่องการแบ่งปันทรัพยากรใต้ทะเล หรือในอ่าวไทย ในพื้นที่ซับซ้อนก็ตาม ก็เป็นเรื่องที่ทั้ง2ประเทศก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกัน และการรอวันเวลาสมเด็จฮุนเซนและนายฮุนมาเนต หมดอำนาจจากการเป็นผู้นำกัมพูชาไป และประเทศกัมพูชามีผู้นำประเทศคนใหม่ ถ้าสามารถจะเจรจาผลประโยชน์ใต้ท้องทะเลกันได้ ก็ต้องเปิดเจรจารอบใหม่ แต่ในปัจจุบันเมื่อการเจรจาไม่ลงตัว และไม่มีความคืบหน้า จนรัฐบาลไทยยกเลิกMOU44 ก็เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลไทย จึงไม่เห็นความจำเป็นจะต้องมีMOU44ต่อไป
ผมจึงสนับสนุนนายอนุทิน และท่าทีของรัฐบาลในการยกเลิกMOU44 และดำเนินการทางการทูตเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน และเชื่อว่าประชาชนคนไทยไม่พร้อมที่จะเปิดใจ หรือเปิดกว้างให้รัฐบาลไทยเปิดด่าน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศกัมพูชา และเชื่อว่านายอนุทินคงเข้าใจดี ไม่เสี่ยงที่จะทำอะไรฝืนความรู้สึกของประชาชน เพราะรู้ดีว่าการได้มาเป็นรัฐบาลครั้งนี้ ส่วนหนึ่งก็มาจากกระแสความรักชาติที่ประชาชนคนไทยมอบให้ คงจะไม่ทำลายกระแสหรือความนิยมนี้ไปง่ายๆ