กรมราชทัณฑ์เร่งติดตามผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างฝึกวิชาชีพนอกเรือนจำอำเภอธัญบุรี

เพจประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ โพสต์ระบุว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์ ได้รับรายงานจาก เรือนจําอำาเภอธัญบุรี กรณีผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างออก ฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 10.47 นาฬิกา นั้น
โดยผู้ต้องขังรายดังกล่าว ทราบชื่อคือ นายเสกสรร รูปทอง อายุ 37 ปี 10 เดือน ซึ่งต้องโทษใน ฐานความผิดต่อร่างกาย และเหลือโทษจำคุกอีก 23 วัน (กำหนดพ้นโทษในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569) เป็นกลุ่ม ผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษไม่สูงและถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงได้รับการคัดเลือกออกมาฝึกทักษะวิชาชีพ ภายนอกเรือนจํา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยพฤติกรรมในการหลบหนีได้อาศัยช่วงเวลาระหว่าง ออกฝึกวิชาชีพบริเวณด้านหน้าเรือนจำ เดินหลบหนีออกทางด้านหลังของร้านกาแฟเรือนจำ ก่อนขึ้นรถกระบะ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เพื่อหลบหนีในครั้งนี้
ภายหลังเกิดเหตุ กรมราชทัณฑ์โดยส่วนปฏิบัติการพิเศษ และเรือนจำอำเภอธัญบุรี เพื่อดำเนินการติดตามจับกุมตัวผู้ต้องขังได้เร่งประสานกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามจับกุมผู้ต้องขังรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่า ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับ ผู้ต้องขังรายดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่เรือนจำอำเภอธัญบุรี โทรศัพท์หมายเลข 083 074 1060, 02 577 2341 หรือสายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง