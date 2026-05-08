MEA เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกรับชำระค่าไฟ แนะใช้ MEA e-Service ปลอดภัย มั่นใจ

จากกรณีที่มีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่าสามารถรับชำระค่าไฟฟ้าในราคาต่ำกว่ายอดเรียกเก็บจริง หรือเสนอส่วนลดพิเศษนั้น MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด
การชำระเงินผ่านบุคคลอื่นหรือบัญชีที่ไม่ใช่ช่องทางทางการ เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงสูง หากผู้รับชำระไม่นำเงินไปจ่ายค่าไฟให้จริง ท่านจะยังมียอดค้างชำระ เสี่ยงต่อการถูกระงับการจ่ายไฟฟ้า และอาจสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่สามารถติดตามคืนได้
ป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพ แนะนำบริการ MEA e-Service ปลอดภัย ครบจบในที่เดียว
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรม MEA ขอแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมาใช้บริการผ่าน MEA e-Service บริการออนไลน์อย่างเป็นทางการจาก MEA ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ มั่นใจได้ 100% ว่าเงินเข้าระบบถูกต้องแน่นอน พร้อมจุดเด่นมากมาย ดังนี้
- ปลอดภัย ไร้กังวล ทำธุรกรรมด้วยตัวเอง ไม่ต้องผ่านคนกลาง ข้อมูลไม่รั่วไหล
- เช็ก-จ่าย ง่ายนิดเดียว ตรวจสอบยอดค้างชำระ ประวัติการใช้ไฟ และกดจ่ายค่าไฟได้ทันที
- ครบ จบ ในที่เดียว รองรับการชำระผ่านช่องทางที่หลากหลายและเชื่อถือได้
ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MEA Smart Life ได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android หรือใช้งานผ่านเว็บไซต์https://meaeservice.mea.or.th/
ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้ที่ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์www.mea.or.th