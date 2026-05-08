นายกฯ หารือผู้นำมาเลเซีย เดินหน้าความร่วมมือรอบด้าน ผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน

วันนี้ (8 พ.ค.) เวลา เวลา 17.45 น. (ตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พบหารือ นายดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกฯ มาเลเซีย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารืออย่างเป็นกันเองและใกล้ชิด เพื่อกระชับความร่วมมือทวิภาคี และผลักดันประเด็นสำคัญร่วมกันอย่างรอบด้าน สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศ
นายกฯ กล่าวย้ำว่า ความสัมพันธ์ไทย–มาเลเซียอยู่ในระดับดีมาก ผู้นำทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิด คุ้นเคย และประสานงานกันได้อย่างราบรื่น ส่งผลให้ความร่วมมือมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันความพร้อมเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการภายในปีนี้ และกล่าวด้วยว่าอยากมีโอกาสทำความรู้จักประเทศมาเลเซียให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
โอกาสนี้ ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือสำคัญระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะโครงการถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม จ.สงขลา และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งที่ 2 จ.นราธิวาส เพื่อให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปีนี้ ช่วยส่งเสริมการค้า การเดินทาง และความเชื่อมโยงของประชาชนทั้งสองประเทศ
ด้านความมั่นคง ไทยได้แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชุดใหม่ และยืนยันเดินหน้าแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ด้วยสันติวิธี โดยทั้งสองประเทศเห็นว่าความสงบจะเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน