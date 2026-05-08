"อนุทิน"หารือผู้นำเวียดนาม เดินหน้าความร่วมมือรอบด้าน เร่งขยายการค้าแตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

วันนี้ (8 พ.ค.) เวลา เวลา 16.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พบหารือทวิภาคีกับ นายเล มิญ ฮึง (Mr. Le Minh Hung) นายกฯ เวียดนาม โดยนายกฯ แสดงความยินดีต่อ นายกฯ เวียดนาม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และย้ำว่าเวียดนามเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทย โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ การกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย–เวียดนามจะช่วยดึงดูดการลงทุนและเติบโตร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2. ด้านการลงทุน ขอให้เวียดนามสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของไทยในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนเวียดนามลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น รวมถึงแผนการลงทุนของสายการบิน VietJet ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินของไทย
3. ด้านความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ไทยและเวียดนามควรมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค โดยทั้งสองฝ่ายเสนอให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศหารือแนวทางขับเคลื่อนต่อไป