"สมชัย"จี้ รบ.ต้องมีคำตอบให้ ปชช.ก่อนปล่อยให้ร่างแก้ไขเพิ่มเติม รธน.ตกไป

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า รัฐบาลอนุทิน ต้องมีคำตอบให้ประชาชน ก่อนปล่อยให้ ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตกไป
เราใช้เงิน 3,000 ล้านบาท เพื่อทำประชามติว่า ประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมีประชาชน 21.6 ล้านคนออกมาลงประชามติยืนยัน
วันนี้ รัฐบาลคุณอนุทิน กำลังปล่อยร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เคยพิจารณาถึงมาตราท้าย ๆ ในวาระ 2-3 ตกไป ด้วยเหตุผลว่า ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน โดยบอกว่าปากท้องประชาชนสำคัญกว่า
หรือท่านลืมไปว่า อันนั้น เป็นหน้าที่ฝ่ายบริหาร ส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือไม่เคยหรือนาน ๆ เข้าประชุมทีเลยไม่รู้เรื่องกับเขา
และหากเห็นว่า ร่างที่ค้างในสภายังไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงใจ ท่านก็ยังสามารถใช้กลไกกรรมาธิการร่วมสองสภา ขอถอนร่างกลับไปปรับปรุงใหม่ ในวาระสองได้ แบบนี้ใช้เวลาน้อยกว่าการมาเริ่มนับหนึ่งใหม่
ส่วนพรรคประชาชน เลิกฝันลม ๆ แล้ง ๆ ว่านับหนึ่งใหม่ก็ดี เพราะร่างที่ค้างในสภานั้นยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ นับหนึ่งใหม่จะได้เสนอร่างใหม่ที่ดีกว่า
โดนหลอกแล้ว หลอกอีก หากเชื่ออีก ก็สมควรให้เขาหลอกต่อไป