"ไอซ์"เปิดโหวต 4 สุดยอดข่าวของสุดยอดรัฐบาลในฝัน

น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ข่าวใดในสัปดาห์นี้ ที่คุณจะโหวตให้เป็นสุดยอดข่าวของสุดยอดรัฐบาล
กด 1 รัฐบาลประกาศดันแลนด์บริจ
โครงการขนาดล้านล้าน ที่ศึกษาไปแล้วตั้ง กมธ. ก็แล้ว ใครๆก็บอกไม่คุ้ม นักลงทุนถามใครไม่มีใครอยากมาลงทุน อนาคตมีโอกาสเป็นแลนด์ร้าง รัฐบาลอยากจะทำให้ได้ ใครขวางก็แปะป้ายถ่วงความเจริญ แต่มีข่าวแว้วๆว่ามีคนทยอยกว้านซื้อที่ดินรอแล้ว
กด 2 พรก เงิน กู้ 400,000ล้าน
เยียวยาประชาชนแค่ 200,000ล้าน เอาคนละครึ่งพลัสและบัตรคนจนมาเป็นตัวประกัน ในทำนองว่าถ้าขวาง พรก เงินกู้ 400,000ล้าน เดี๋ยวจะอดคนละครึ่งนะจ๊ะ อ้างว่าทั้งหมดเพื่อเยียวยาผลกระทบซึ่งเกิดจากวิกฤตพลังงาน แต่สอดยัดไส้ 200,000ล้าน ที่ไม่มีรายละเอียดไส้ใน ว่าจะเอาไปทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ไม่มีรายละเอียดโครงการ เหมือนตีเช็คเปล่า ออกเป็น พรก ทั้งๆที่ ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วน ข้ามหัวสภา ข้ามหัวฝ่ายนิติบัญญัติ
กด 3 รัฐบาลปัดตกร่างรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นร่างที่ทำไว้จากสภาชุดที่แล้ว .. ทุกอย่างต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ ยื่นเข้าสภาใหม่ ทุกอย่างที่ทำมา เป็นศูนย์ เหมือนประชามติไร้ความหมาย
กด 4 อนุทิน จับมือ ฮุนมาเนต
เดินหน้าสร้างสันติสุขชายแดน ซึ่งเป็นเรื่องดีที่สองประเทศที่มีชายแดนติดกันจะก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วหันมาปรองดอง แต่ทำให้ประชาชนแอบสงสัยไม่ได้ว่า หรือที่ผ่านมาก็แค่ละครฉากนึง ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างตั้งใจเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมก่อนการเลือกตั้ง ใช้ความขัดแย้งที่มีคนต้องเจ็บจริง ตายจริง ประชาชนชายแดนอดอยากจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนนิยมอย่าง
ข่าวไหนที่ใช่เลย นี่แหละรัฐบาลในฝัน สำหรับคุณ