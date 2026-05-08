xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 19 ขึ้น 100 บ. รูปพรรณขายออก 72,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.23 น. ครั้งที่ 19 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 72,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 71,800.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 72,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,357.56 บาท