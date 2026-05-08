นายกฯ ชู 3 ยุทธศาสตร์ในเวที Retreat Session รับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวน

วันนี้ (8 พ.ค.) เวลา 14.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 แบบไม่เป็นทางการ (Retreat Session) พร้อมนำเสนอ 3 แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียน เพื่อรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวน ได้แก่
1. การเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยม (Regionalism) : ประเทศสมาชิกต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศ หันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาค และดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. ความยืดหยุ่น (Resilience) : ธำรงไว้ซึ่ง “ASEAN Centrality” ให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศ พร้อมส่งเสริมการหารืออย่างครอบคลุมทุกฝ่าย สร้างความไว้วางใจและลดความตึงเครียดก่อนที่จะบานปลาย
3. การรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาค (Relevance) : รักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือจากประชาคมระหว่างประเทศ และทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันเพื่อคุณภาพชีวิต โอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรม
นายกฯ กล่าวย้ำว่า ในช่วงเวลาที่โลกเผชิญความปั่นป่วน ภูมิภาคยิ่งต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้น หากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยม ความยืดหยุ่น และรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ อาเซียนจะไม่เพียงสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคต แต่ยังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไป