7 กลุ่มเสี่ยงจองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีผ่านแอปเป๋าตัง 1 พ.ค. - 31 ส.ค.69

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข โพสต์ระบุว่า สปสช. จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน 7.10 ล้านโดส เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2569 รวมถึงกลุ่มผู้ต้องขัง โดยตั้งเป้าหมายให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวัคซีนทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดอัตราการป่วย การเสียชีวิต และการแพร่ระบาดของโรคในภาพรวมของประเทศ
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2569 ประกอบด้วย
1. หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ที่แนะนำ 12-20 สัปดาห์ สามารถรับบริการได้ตลอดการตั้งครรภ์ มีให้บริการตลอดทั้งปี)
2. เด็กอายุ 6 เดือนถึงอายุต่ำกว่า 5 ปี
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
4. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
5. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ
6. โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
7. พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่หน่วยบริการในระบบบัตรทองทุกแห่ง โดยตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าบริการได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง (แอปเป๋าตัง) ในเมนูกระเป๋าสุขภาพ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวก เฉพาะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถจองสิทธิบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฯ ล่วงหน้าได้ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพ โดยเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค หรือติดต่อผ่านสายด่วน สปสช. 1330 กด 8 เพื่อจองวัคซีนฯ ได้เช่นกัน