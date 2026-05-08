สถานทูตไทยในรัสเซียเตือนภัยขั้นสูงสุด! ระวังเหตุยูเครนถล่มมอสโกวันแห่งชัยชนะ 9 พ.ค.

วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซีย โดยระบุว่า ด้วย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันแห่งชัยชนะ (วันที่ 9 พ.ค. 69)
โดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าว เนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารต่อยูเครน หากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซีย โดยเฉพาะในกรุงมอสโก และพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซีย - ยูเครน อาทิ เมืองคูสค์ (Kursk) เบลโกรอด (Belgorod) และรอสตอฟ-ออน-ดอน (Rostov-on-Don) เพิ่มความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือ เกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้ที่หมายเลข +7 495 109 1199 และหมายเลขฉุกเฉิน +7 985 853 8456