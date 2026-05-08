สตช.เตรียมเปิดตัวศูนย์ SHIELD ยกระดับปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์

พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศตคม.ตร.) แถลงความสำเร็จในการเดินทางไปหารือความร่วมกับสหรัฐอเมริกา เพื่อยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและการค้ามนุษย์ ระบุว่า จากการสืบสวนสอบสวน และติดตามสถานการณ์ของทางสหรัฐ พบว่า สำนักงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคน อเมริกันในต่างประเทศ เช่น กัมพูชา เมียนมา และลาว และยังหลอกคนทั่วโลกอีกกว่า 40 ประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ มีชาวอเมริกันถูกหลอกศูนย์เงินรวมกันนับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้สหรัฐฯ ให้ความสนใจกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งไทยดำเนินการมาต่อเนื่อง จนได้รับคำชื่นชมและสหรัฐหยิบยกไทยเป็นตัวอย่าง ในการตั้งศูนย์วอร์รูมเป็นการเฉพาะขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหานี้
ทั้งนี้ การหารือได้นำกรณี "โอเสม็ด" ในกัมพูชา ซึ่งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสมาชิกกว่า 10,000 คน ไปพูดคุยกับทางสหรัฐฯ ซึ่งสหรัฐฯ ให้ความสนใจมาก เนื่องจากจุดนี้มีการพบห้องทรมานโดยใช้กระบองไฟฟ้า หรือการบังคับใช้แรงงานต่างๆ จุดสำคัญ คือการตรวจพบห้องผ่าตัด ห้องเอกซเรย์ และอุปกรณ์เครื่องมือในการทำแท้ง ซึ่งจะต้องสืบสวนให้ชัดเจนว่ามีการค้าอวัยวะมนุษย์ จริงหรือไม่
สำหรับประเด็นที่เป็นปัญหากับประเทศไทยอีกอย่างคือ คือการหลอกให้มาทำงาน โดยอ้างว่าเป็นงานในประเทศไทย แต่สุดท้ายเดินทางไปทำงานเป็น Call Center ในเพื่อนบ้าน ถูกบังคับ ทรมาน ทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียง
ทั้งนี้ เดือนมิถุนายน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดตัวระบบ SHIELD ที่พัฒนาระบบขึ้นมา เพื่อต่อสู้กับสแกมเมอร์ ซึ่งระบบนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล กับประเทศสมาชิก 48 ประเทศ ที่พลเมืองถูกสแกมเมอร์หลอกลวง รวมทั้งอินเตอร์โพล เช่น หากมีการหลองและมีเส้นเงินโอนออกไปต่างประเทศ โดยศูนย์ SHIELD จะประสานกับประเทศที่รับเงินปลายทาง ทันที เพื่ออายัดเส้นเงิน ซึ่งจะทำงานลักษณะเดียวกับศูนย์วอรูมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ แต่เป็นการยกระดับให้เป็นสากล เพื่อทำงานร่วมกันทั้งโลก
กรณี Trip Report ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ที่อยู่ในรูปแบบของกระบวนการ Call Center ซึ่งที่ผ่านมาไทยทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องและได้รับความชื่นชมจากทางสหรัฐ จะคาดว่าปีนี้ระดับเทียร์ของประเทศไทย น่าจะถูกพิจารณาในแนวทางที่ดีขึ้น