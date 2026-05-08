เปิดฉากประชุมอาเซียนครั้งที่ 48 มุ่งประเด็นความมั่นคง-วิกฤตน้ำมันโลก

การประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ครั้งที่ 48 เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้ (8 พ.ค.) ณ จังหวัดเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โดยประเด็นหลักของการประชุมครอบคลุมด้านความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร และความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนทั่วโลก
ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ของฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานอาเซียนประจำปี 2569 กล่าวในพิธีเปิดว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางความท้าทายที่สำคัญ โดยระบุว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทวีความผันผวนได้ส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียน คุกคามทั้งวิถีชีวิต การดำรงชีพ และความปลอดภัยของประชาชน
การประชุมสุดยอดและการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียน การหยุดชะงักในหลายภาคส่วน และความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นต่อพลเมืองอาเซียนในตะวันออกกลาง
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจะหารือประเด็นสำคัญเพิ่มเติม อาทิ การสนับสนุนการบูรณาการติมอร์-เลสเตเข้าสู่องค์กรอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงสถานการณ์ล่าสุดในเมียนมา
ทั้งนี้ อาเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2510 ปัจจุบันประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์-เลสเตซึ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกล่าสุดในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 47 ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนตุลาคม ปีที่ผ่านมา