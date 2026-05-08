รบ.ย้ำ สปสช.จ่ายเงิน "รพ.บางนา 1– มิตรประชา" ไม่ล่าช้าพร้อมโอนย้ายสิทธิผู้ป่วยไป รพ.ใกล้เคียง ภายใน 1 มิ.ย.

นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีมีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินของบัตรทอง โดยระบุในทำนองว่า โรงพยาบาลต้องออกเงินให้คนไข้ไปก่อน แล้วจึงไปเบิกจาก สปสช. ซึ่งมีปัญหาจ่ายช้าและจ่ายไม่ครบ นั้น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วว่า ระบบการจ่ายเงินให้หน่วยบริการในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ได้มีรูปแบบเดียว แต่มีหลายรูปแบบตามประเภทบริการและหลักเกณฑ์ของแต่ละรายการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินของ สปสช. แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบหลัก คือ การจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว สำหรับบริการผู้ป่วยนอกและงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค เช่น งบบริการผู้ป่วยนอกและงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค หรือ OP–PP Cap และ การจ่ายตามผลงานบริการจริง สำหรับบริการบางประเภท เช่น OP–IP Fee Schedule หรือบริการที่เบิกจ่ายตามข้อมูลการให้บริการจริงที่หน่วยบริการส่งเข้าระบบ โดยมีรอบการประมวลผล ตรวจสอบ และโอนเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า จากข้อมูลการโอนเงินให้โรงพยาบาลบางนา 1 ในปีงบประมาณ 2568 และปีงบประมาณ 2569 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 พบว่า สปสช. โอนเงินเข้าบัญชีให้แล้วรวม 52.85 ล้านบาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2568 จำนวน 13.59 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2569 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 จำนวน 39.26 ล้านบาท ครอบคลุมหลายประเภทบริการ เช่น ผู้ป่วยนอกแบบเหมาจ่าย ผู้ป่วยใน บริการกรณีเฉพาะ บริการทดแทนไต งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และบริการเฉพาะด้านอื่นๆ
สำหรับโรงพยาบาลมิตรประชา ในปีงบประมาณ 2568 และปีงบประมาณ 2569 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 สปสช. โอนเงินเข้าบัญชีให้แล้วรวม 164.15 ล้านบาท แบ่งเป็น ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 66.96 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2569 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 จำนวน 97.19 ล้านบาท ครอบคลุมหลายประเภทบริการ เช่น ผู้ป่วยนอกแบบเหมาจ่าย ผู้ป่วยใน บริการกรณีเฉพาะ บริการทดแทนไต กองทุนผู้ป่วยนอก งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งบลงทุนทางการแพทย์ และบริการเฉพาะด้านอื่นๆ
ทั้งนี้ เมื่อรวมทั้ง 2 โรงพยาบาล สปสช. โอนเงินเข้าบัญชีแล้วกว่า 217 ล้านบาท โดยจากข้อมูลวันที่โอนเงินในระบบ พบว่ามีการโอนเงินให้โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งอย่างต่อเนื่องหลายรอบในแต่ละเดือน ตามประเภทบริการ รอบการส่งข้อมูล รอบประมวลผล ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ใช่การจ่ายแบบทิ้งช่วงหรือไม่มีการจ่ายเงินตามที่อาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
นางสาวพลอยทะเล กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ลดผลกระทบช่วงเปลี่ยนผ่าน กรณียกเลิกสถานะการเป็นหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ "บางนา 1 - มิตรประชา" โดยการเปลี่ยนแปลงสิทธิ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป สปสช. ได้ร่วมวางแผนกับทุกหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนยังคงเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ และไม่เกิดผลกระทบต่อการรักษาของผู้ป่วย สำหรับผู้มีสิทธิที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลมิตรประชา จำนวน 18,831 คน สปสช. จะดำเนินการโอนย้ายสิทธิไปยังโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี โดยมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ ส่วนผู้มีสิทธิที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลบางนา 1 จำนวน 22,365 คน สปสช. จะโอนย้ายสิทธิไปยังโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 3 ซึ่งเป็นหน่วยบริการในพื้นที่ใกล้เคียง และมีความพร้อมทั้งในฐานะหน่วยบริการประจำ หน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการรับส่งต่อ