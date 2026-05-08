มี.ค.69 เกาหลีใต้เกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ เปิดเผยในวันนี้ (8 พ.ค.) ว่า เกาหลีใต้เกินดุลบัญชีเดินสะพัดรายเดือนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมีนาคม ทุบสถิติเดิมที่เพิ่งทำไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับแรงหนุนจากการส่งออกที่แข็งแกร่ง ขณะที่ต่างประเทศต้องการเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้มากขึ้น
รายงานระบุว่า ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของเกาหลีใต้อยู่ที่ 3.733 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นจาก 2.319 หมื่นล้านดอลลาร์ ในเดือนกุมภาพันธ์
เกาหลีใต้เกินดุลบัญชีเดินสะพัดทุกเดือนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 นับว่าเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 35 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่เกินดุลติดต่อกันยาวนานที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์
สำหรับในปี 2568 เกาหลีใต้มียอดเกินดุลรายปีสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.2305 แสนล้านดอลลาร์ แซงหน้าสถิติเดิมที่ 1.051 แสนล้านดอลลาร์ซึ่งทำไว้ในปี 2558
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถิติการเงินของธนาคารกลางเกาหลีใต้ ระบุว่า สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแทบไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกและนำเข้าสินค้าในเดือนมีนาคม โดยผลกระทบจากสงครามจะปรากฏให้เห็นในเดือนเมษายน แต่ยังไม่รุนแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มโดยรวมได้
ขณะที่แนวโน้มการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไปหลังเดือนเมษายน พร้อมกับเสริมว่า อัตราการส่งออกชิป รวมถึงระยะเวลาของสงครามในตะวันออกกลาง จะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อทิศทางในอนาคต