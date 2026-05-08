xs
xsm
sm
md
lg

ทองปรับแล้ว 7 ครั้ง [+50] รูปพรรณขายออก 72,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 11.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 7 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 71,850 บาท ขายออกบาทละ 72,050 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 70,418.20 บาท ขายออกบาทละ 72,850 บาท