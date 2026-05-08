ศภช.แจ้งเตือน 46 จังหวัดมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง อีก 6 จังหวัดรับมือฝุ่น

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แจ้งเตือนภัยสาธารณะประจำวันที่ 8 พฤษภาคม โดยระบุว่า จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง บริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยนาท นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร พัทลุง สงขลา ปัตตานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ สตูล
สำหรับคุณภาพอากาศ (PM 2.5) ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ บริเวณ จ.สุโขทัย นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง บริเวณ จ.บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส และ ระนอง
นอกจากนี้ จะมีอากาศร้อนจัด ที่บริเวณ จ.ตาก และ กาญจนบุรี