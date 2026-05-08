พระปกเกล้าโพลเผย ปชช.60.7% จี้รัฐแก้ปัญหาคอร์รัปชันจริงจัง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปกเกล้า (KPI Poll) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "เสียงประชาชนต่อนโยบายเร่งด่วนด้านการบริหารภาครัฐ ความมั่นคง และความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานต่างๆ" ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 2,000 ตัวอย่าง พบว่า นโยบายด้านการบริหารภาครัฐ เรื่องที่ควรทำเร่งด่วนที่สุด ร้อยละ 60.7 ระบุ แก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ร้อยละ 20.3 ระบุ ปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยและเป็นดิจิทัล ร้อยละ 12.0 ระบุ เปิดทางให้ข้าราชการเกษียณก่อนกำหนดได้ และ ร้อยละ 7.0 ระบุ ไม่ทราบ / ไม่มีความเห็น
นโยบายด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ เรื่องใดควรทำเร่งด่วนที่สุด พบว่า ร้อยละ 40.9 ระบุ ทบทวนข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชา ร้อยละ 23.5 ระบุ ทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าต่างชาติที่มีปัญหา ขณะที่ร้อยละ 18.5 ระบุ ปฏิรูประบบเกณฑ์ทหาร และ ร้อยละ 17.1 ระบุ ไม่ทราบ / ไม่มีความเห็น
ทั้งนี้ ในคำถาม "เชื่อมั่นในบทบาทและการทาหน้าที่ของหน่วยงานใดมากที่สุด" พบว่า ร้อยละ 68.7 ระบุ ยังไม่เชื่อมั่นหน่วยงานใดเป็นพิเศษ รองลงมาร้อยละ 8.2 ระบุ ศาลปกครอง และ ร้อยละ 8.1 ระบุ ศาลรัฐธรรมนูญ ขณะที่ร้อยละ 4.0 ระบุ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ร้อยละ 2.2 ระบุ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้อยละ 2.1 ระบุ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้อยละ 2.0 ระบุ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และร้อยละ 1.1 ระบุ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ร้อยละ 3.6 ระบุ ไม่ทราบ / ไม่มีความเห็น