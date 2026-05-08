ศาลการค้าสหรัฐฯ ชี้ขาด "ภาษีทรัมป์" เป็นโมฆะ ไม่มีผลทางกฎหมาย

ศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ มีคำตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดี (7 พ.ค.) ว่า มาตรการภาษีศุลกากรใหม่ทั่วโลกของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้ภาษีนำเข้า 10% ที่เรียกเก็บกับสินค้านำเข้าส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ เป็นโมฆะ
ศาลระบุว่า มาตรา 122 ของกฎหมายการค้าปี 2517 อนุญาตให้ใช้มาตรการภาษีได้เฉพาะในกรณีที่เกิดภาวะขาดดุลการชำระเงินที่รุนแรงและมีนัยสำคัญเท่านั้น
อย่างไรก็ดี สำนักงานของแดน เรย์ฟิลด์ อัยการสูงสุดรัฐโอเรกอน ระบุในแถลงการณ์ว่า ปัจจุบันไม่ได้เกิดสถานการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า การขาดดุลการค้าไม่ใช่การขาดดุลการชำระเงิน พร้อมอ้างคำตัดสินของศาลที่ระบุว่า คำประกาศมาตรการภาษีของประธานาธิบดีไม่มีผลทางกฎหมาย และภาษีที่เรียกเก็บจากโจทก์ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย