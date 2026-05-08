WHO ยืนยันไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius เป็นสายพันธุ์ "แอนดีส"

นายแพทย์ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงเมื่อวันพฤหัสบดี (7 พ.ค.) ว่า ผู้ป่วย 5 รายจากทั้งหมด 8 รายที่มีการรายงานจากเรือสำราญ MV Hondius ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฮันตา (Hantavirus) และไวรัสที่เกี่ยวข้องกับการระบาดในครั้งนี้คือไวรัสแอนดีส (Andes)
การแพร่ระบาดบนเรือสำราญลำดังกล่าวทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 8 ราย และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย โดยนายแพทย์ทีโดรส เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ว่า ผู้ที่มีอาการป่วย 5 ราย ได้รับการยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการแล้ว ขณะที่อีก 3 รายที่เหลือ ยังถือเป็นผู้สงสัยติดเชื้อ
ปัจจุบันยังไม่มีผู้โดยสารหรือลูกเรือที่เหลือบนเรือรายใดแสดงอาการป่วย โดยนายแพทย์ทีโดรส ให้ข้อสังเกตว่า WHO รับทราบถึงรายงานที่ระบุว่ามีบุคคลอื่นๆ ที่มีอาการป่วย ซึ่งอาจเคยสัมผัสใกล้ชิดกับหนึ่งในผู้โดยสาร และแต่ละรายยังคงอยู่ภายใต้การติดตามอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สำหรับไวรัสแอนดีส เป็นไวรัสฮันตาสายพันธุ์หายากที่พบมากในอเมริกาใต้ โดยหลักๆ แล้วเชื้อจะแพร่จากสัตว์ฟันแทะสู่คน แต่มีความสามารถในการแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ในวงจำกัด ข้อมูลจากการระบาดในอดีตแสดงให้เห็นว่าการแพร่เชื้อมักเกิดขึ้นผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในกลุ่มคนในครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากระยะฟักตัวของไวรัสแอนดีสที่อาจยาวนานได้ถึง 6 สัปดาห์ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มเติม พร้อมระบุเพิ่มเติมว่า WHO ได้ประเมินความเสี่ยงต่อสาธารณสุขโดยรวมแล้วว่ายังอยู่ในระดับต่ำ
ขณะนี้เรือสำราญลำดังกล่าวกำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะคานารีของสเปน โดยผู้โดยสารบนเรือถูกขอให้อยู่แต่ในห้องพักระหว่างดำเนินการฆ่าเชื้อโรค และหากผู้ใดมีอาการป่วยจะถูกแยกกักตัวทันที