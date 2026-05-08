ทูตฝรั่งเศสพบ "ซาบีดา" หารือยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรม

นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (H.E. Mr. Jean-Claude Poimbœuf) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าพบหารือกับนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมไทย–ฝรั่งเศส ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะ ภาพยนตร์ และมรดกวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีสากล อันจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติวัฒนธรรม
ขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือการเตรียมการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ อาทิ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 79 (Cannes Film Festival 2026) การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศส พิธีทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ Légion d’honneur แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และงานเปิดนิทรรศการ "La Mode en Majesté – Royal Thai Dress: From Tradition to Modernity" ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่ง (Musée des Arts Décoratifs) โดยมีนางสาวรานี อิฐรัตน์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย