กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 19.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตบึงกุ่ม 28.6 มคก./ลบ.ม.
2. เขตประเวศ 28.5 มคก./ลบ.ม.
3. เขตลาดกระบัง 28.1 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางเขน 27.6 มคก./ลบ.ม.
5. เขตราชเทวี 26.5 มคก./ลบ.ม.
6. เขตมีนบุรี 25.6 มคก./ลบ.ม.
7. เขตหนองจอก 24.8 มคก./ลบ.ม.
8. เขตหลักสี่ 24 มคก./ลบ.ม.
9. เขตคลองสามวา 24 มคก./ลบ.ม.
10. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 22.9 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางนา 22.9 มคก./ลบ.ม.
12. สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง 22.8 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 20.4 - 27.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 18.3 - 28.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 14.3 - 26.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 13.3 - 22.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 10.9 - 21.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 13.9 - 20.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี