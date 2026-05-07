"ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" ให้คะแนนตัวเอง 5 เต็ม 10 ขอบคุณบุคลากร กทม.ทุ่มเททำงานตลอด 4 ปี

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ครั้งที่ 5/2569 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ซึ่งถือเป็นการประชุมนัดสุดท้ายของวาระการดำรงตำแหน่งนี้
นายชัชชาติ กล่าวว่า เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของผู้บริหารชุดนี้ ขอขอบคุณที่ทำงานด้วยกัน ที่ผ่านมามีความสุขมาก เชื่อว่ากรุงเทพมหานครมีคนเก่งเยอะและสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ลำเอียง แต่ประชาชนบอกว่าเราทำงานได้ดีขึ้น มีผลงานหลายอย่างที่ตอบโจทย์ประชาชน แต่ยังไม่ 100% จึงจะต้องทำต่อไป หากให้คะแนนตนเอง ตนเองให้ 5 คะแนน ถ้าให้คะแนนทีมงานก็ให้ 8 คะแนน ขอบคุณที่ทำงานเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ส่วนที่เหลือคงเป็นเรื่องที่ต้องเน้นย้ำนโยบายต่างๆ ขออย่าการ์ดตก
ปัญหาคนไร้บ้านก็ดีขึ้น เรามีบ้านอิ่มใจ ซึ่งขณะนี้ยังสามารถรับเพิ่มได้อยู่ จึงขอให้ดูให้เข้มข้นขึ้นเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดี ต้องพยายามช่วยเหลือเขา ขณะที่เรื่องหาบเร่ เป็นช่วงที่เปลี่ยนผู้บริหารอาจอาศัยช่องว่างช่องโหว่ อย่าบอกว่ารอให้ผู้บริหารชุดใหม่มาแล้วจะจัดการให้ เราต้องใช้แนวปฏิบัติเดิมไปก่อน
ส่วนเรื่องน้ำท่วมช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ขอให้ไปทบทวน เรากังวลเรื่องโครงการก่อสร้างทั้งของกรุงเทพมหานครและโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตรงถนนราชดำเนินการหรือถนนบรรทัดทอง ต้องรีบเร่งไปตรวจสอบ โดยน้ำท่วมในปัจจุบันมี 12 จุด ที่มีการท่วมไปแล้ว จึงต้องป้องกันไว้ พร้อมทั้งฝากเรื่องลอกท่อ เพราะช่วงนี้ฝนตกหนักเป็นพิเศษหลายจุด
ขณะที่เรื่องการแจ้งเกิดต่างด้าว ต้องบริหารให้ดี ฝ่ายปกครองเขามีกฎหมาย ขอฝากให้ผู้อำนวยการเขตไปสำรวจในเขตตนเองว่าการจดทะเบียนต่างด้าวมีความรัดกุมหรือไม่ และมอบหมายให้ปลัดกรุงเทพมหานคร หามาตรการให้ครอบคลุมขึ้น โดยเฉพาะเขตที่มีการจดทะเบียนต่างด้าวเยอะกว่าปกติ
นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ขอให้ทุกคนเป็นกลาง เราต้องสร้างความเชื่อมั่นกับการเลือกตั้งให้ได้มากที่สุด เป็นกลาง อย่าไปรักใครชอบใครเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. หรือ สก. ต้องทำให้เท่าเทียมกัน ต้องดำรงความเป็นกลาง ขออย่าเลือกที่รักมักที่ชัง