สทนช.เตือน 30 จังหวัดรับมืออากาศแปรปรวน ฝนถล่มหนัก 8-10 พ.ค.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก ช่วงระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2569 เนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทย และทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักบางแห่ง
จึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตร และน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาสั้นๆ เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมือง ในช่วงวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2569 บริเวณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สงขลา และสตูล