แบงก์ชาติคาด Virtual Bank เปิดให้บริการภายในสิ้นปีนี้ 2 ราย

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) จากที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต 3 รายว่า ในเบื้องต้น ธปท. ประเมินว่าจะมี Virtual Bank ที่สามารถพร้อมเปิดดำเนินการได้จริง 2 แห่งภายในสิ้นปีนี้
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องจัดทำระบบภายใน ระบบเทคโนโลยี หรือไอที การบริหารจัดการความเสี่ยง และในส่วนของโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารต่างๆ ให้ครบถ้วน ก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ แต่หากไม่พร้อมสามารถขยายออกไปได้เป็นไปตามเกณฑ์เดิมอยู่แล้ว โดยมองว่าการจัดตั้ง 1 ธนาคารมีความซับซ้อน จึงเปิดให้ขยายเวลาได้ ซึ่งตามกำหนดการจะต้องเริ่มจัดตั้งและเปิดให้บริการภายในเดือนมิถุนายนนี้ แต่หากรายใดยังไม่พร้อม สามารถยื่นขอขยายเวลาออกไปได้อีก 1 ปี หรือภายในไม่เกินเดือนมิถุนายน 2570
สำหรับกรณีที่เป็นกระแสข่าวอยู่ เชื่อว่าทุกแห่งพยายามปฏิบัติตามเกณฑ์ และธปท. จะต้องมาพิจารณาสิ่งที่เหมาะสม และเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป แต่ต้องติดตามว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร
ทั้งนี้ เชื่อว่าทุก Virtual Bank มีความตั้งใจที่จะจัดตั้งและเปิดให้บริการ เพื่อช่วยปล่อยสินเชื่อในส่วนที่ธนาคารยังเข้าไม่ถึง ซึ่งในปัจจุบันภาพรวมสินเชื่อยังคงหดตัว ยอมรับว่าเป็นการหดตัวตามสภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตได้ไม่มาก