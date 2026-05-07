นายกฯ นำคณะถึงเซบู เตรียมหารือสามฝ่าย ไทย-กัมพูชา-ฟิลิปปินส์ ค่ำนี้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 16.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงฐานทัพอากาศ Brigadier General Benito N. Ebuen Air Base (BGBNEAB) เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีนางดีตา อังการา-มาทาย (H.E. Mrs.Dita Angara-Mathay) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยนางแพมิลา ซีลากัน บาริคูอาโตร (Mrs.Pamela Silagan Baricuatro) ผู้ว่าราชการจังหวัดเซบู รอให้การต้อนรับ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภารกิจในช่วงค่ำ เวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการหารือสามฝ่ายระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์-กัมพูชา ร่วมกับสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายแฟร์ดีนันด์ มาร์โคส จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เพื่อหารือสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือสามฝ่าย นายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือ Special BIMP-EAGA Summit (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area Summit)
น.ส.รัชดา กล่าวว่า การหารือสามฝ่ายหรือไตรภาคี ไทย-ฟิลิปปินส์-กัมพูชานั้น เป็นการดำเนินการโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานอาเซียน ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งรองนายกฯและ รมว.กต. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่เดินทางมาก่อนล่วงหน้านั้น ได้เน้นย้ำจุดยืนไทยในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ส่วนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา จะมีการดำเนินการทีละขั้น ค่อยเป็นค่อยไป โดยที่สำคัญ คือการสร้างความไว้ใจ (trust) กันกลับมาใหม่อีกครั้ง
สำหรับในวันพรุ่งนี้ (8 พฤษภาคม) นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 แบบเต็มคณะ (Plenary Session) และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 แบบไม่เป็นทางการ (Retreat Session) และพบหารือทวิภาคีกับผู้นำอาเซียนต่างๆ ด้วย