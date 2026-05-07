"ชัชชาติ" สู้ศึกผู้ว่าฯ กทม.สมัย 2 รับไม่มีโอกาสแลนด์สไลด์ ขอใช้ผลงาน 4 ปีเข้าสู้

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการตัดสินใจลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ต่อสมัยที่ 2 ว่า แนวโน้มมีโอกาสไปต่อสูง แต่ขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการ เพราะตอนนี้เป็น ผู้ว่าฯ กทม. ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ส่วนจะประกาศเมื่อไร เมื่อครบเทอมจะมีการแจ้งอีกครั้ง ส่วนที่มีบางพรรคเปิดตัวไปแล้ว จะถือว่าเปิดตัวช้าหรือไม่นั้น สำหรับตนไม่มีผลอะไร ตอนนี้ยังรับเงินเดือน ยังเป็นผู้ว่าฯ กทม. อยู่ ต้องคิดเรื่องปัจจุบันให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม รู้สึกดีที่เห็นคนที่เปิดตัวมา มีคนเก่งๆ เยอะ จะได้ช่วยกันให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ กระตุ้นให้ความสนใจ นี่คือจุดสำคัญของประชาธิปไตยที่ต้องมีหลายตัวเลือก
ส่วนจะแลนด์สไลด์หรือไม่ นายชัชชาติ ระบุว่า ไม่มีทางที่จะแลนด์สไลด์เลย ผลเลือกตั้งล่าสุด พรรคประชาชนมีความเข้มแข็ง ได้ สส. ทั้ง กทม. ถือว่ายังมีความนิยมอยู่ ตนไม่ได้คิดเรื่องแลนด์สไลด์ ถ้าลงต่อ ก็เป็นการต่อสู้ที่เข้มข้น ต้องทำเต็มที่
ส่วนจะใช้อะไรไปสู้กับแคมเปญ "กรุงเทพฯ ง่ายๆ" ของพรรคประชาชน นายชัชชาติ กล่าวว่า ตนเป็นคนที่ทำงานมาแล้ว มีผลงานอยู่ ถ้าคนชอบผลงาน ก็จะเลือก ถ้าไม่ชอบผลงาน ก็ไม่เลือก ชัดเจนว่าก็ทำมาแล้ว 4 ปี มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ ส่วนที่พรรคประชาชนระบุสนามเลือกตั้ง กทม. ยาก เนื่องจากนายชัชชาติทำไว้ดีอยู่แล้วนั้น ตนก็ว่าพรรคประชาชนก็ทำให้ตนยากเหมือนกัน เพราะพรรคประชาชนมีเสียงที่เข้มแข็งมากในกรุงเทพฯ แต่ถือว่าดีแล้ว จะได้ทำงานกันให้เต็มที่ การเลือกตั้งไม่ใช่การต่อยมวย แต่คือการเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชน ไม่ได้มองคนอื่นเป็นศัตรู หรือคู่แข่ง ทำของเราให้ดีที่สุด