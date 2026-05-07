ทอท.ปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1,120 บาท เริ่ม 20 มิ.ย.

นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า AOT ประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (Passenger Service Charge: PSC) เป็น 1,120 บาทต่อคน จากแต่เดิม 730 บาทต่อคน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่
(1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(2) ท่าอากาศยานดอนเมือง
(3) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
(4) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
(5) ท่าอากาศยานภูเก็ต
(6) ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ทั้งนี้ อัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศยังคงเดิมที่ 130 บาทต่อคน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
นางสาวปวีณา ยอมรับว่า ทอท. ได้ศึกษามาอย่างครบถ้วนแล้วว่าถ้าปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ จะกระทบกับราคาตั๋วโดยสารแน่นอน แต่เชื่อว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเดินทางของผู้โดยสารสำหรับการเลือกจุดหมายปลายทาง ซึ่งนอกจากการศึกษาของ ทอท. แล้ว ยังมีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ สิ่งที่กระทบกับราคาตั๋วโดยสารในปัจจุบัน คือ ราคาน้ำมันมากกว่า โดย ทอท. ได้มีการคาดการณ์และเตรียมรับมือกับสถานการณ์สงครามไว้แล้ว พร้อมย้ำว่า ค่าบริการ PSC ที่ปรับเพิ่มขึ้นมา จะนำไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยาน ไม่ใช่นำไปชดเชยรายได้จากกรณีที่คิงเพาเวอร์ (King Power) ขอยกเลิกสัญญาสัมปทาน Duty Free