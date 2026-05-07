"หมอวรงค์" เชื่อ "ทักษิณ" ออกจากคุกมีผลต่อการเมือง

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี กล่าวถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการพักโทษและจะออกจากเรือนจำในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ว่า สิ่งที่เกิดกับนายทักษิณ เป็นการกระทำผิดกฎหมาย และใช้อภิสิทธิเหนือประชาชน อ้างว่าเจ็บป่วย ไม่ยอมติดคุก เกิดการต่อสู้ของภาคประชาชน จนศาลมีคำพิพากษาให้ไปจำคุก ดังนั้นการที่นายทักษิณ ได้จำคุกมาแล้ว 8 เดือน ถือว่าได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงแล้ว สามารถได้รับการพักโทษ เป็นสิทธิ์ที่นายทักษิณและคนอื่นๆ ควรจะได้รับ
ส่วนเมื่อนายทักษิณ ออกจากเรือนจำจะส่งผลต่อการเมืองอย่างไรบ้าง นพ.วรงค์ กล่าวว่า หากดูการระดมมวลชนมาต้อนรับ เป็นการสะท้อนว่านายทักษิณ ยังไม่ทิ้งการเมือง แต่ก็ไม่ผิดเพราะมีสิทธิ์ที่จะทำ แต่การทำแบบนี้อยากให้ตระหนักถึงอดีตที่ผ่านมา อะไรที่ทำผิดพลาดควรรับรู้ว่า ควรทำหรือไม่ อายุมากกันแล้ว ก็ควรจะรู้บทเรียนว่า ปัญหาเกิดจากการไม่เคารพกฎหมาย จนเกิดความแตกแยกในสังคม
ทั้งนี้ มองว่ามีผลต่อการเมืองแน่นอน แต่จะหนักหรือน้อยอยู่ที่ยั้งมือแค่ไหน สำหรับตน ตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษาให้นายทักษิณ ต้องจำคุก ถือว่าหมดหน้าที่แล้ว