ปธ.อาเซียนอาสาประสานผู้นำไทย-กัมพูชาหารือ หวังฟื้นสัมพันธ์ 2 ประเทศ

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงที่มาของการหารือ 3 ฝ่าย ระหว่างไทย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา ในวันนี้ ว่า เนื่องจากนายแฟร์ดีนันด์ มาร์โคส จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานอาเซียน มีความประสงค์ดีต้องการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาพบปะหารือกัน เนื่องจากต้องการให้ภูมิภาคนี้มีความมั่นคง จึงช่วยประสานให้มีการพูดคุยกันอย่างจริงใจและจริงจัง เพื่อก้าวข้ามความขัดแย้ง
นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ฝ่ายไทยมีความปรารถนามาตลอด ไม่อยากให้มีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีและมองไปข้างหน้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน แต่การจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อน เพราะความไว้เนื้อเชื้อใจ จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งในการหารือนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาคงจะพูดคุยถึงแนวทางการมองไปข้างหน้าเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งให้ได้ และหวังว่าการหารือจะมีบรรยากาศที่ดี
นายสีหศักดิ์ ย้ำด้วยว่า การหารือครั้งนี้ ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประธานอาเซียน เป็นผู้ริเริ่ม ไทยจึงตอบรับคำเชิญ