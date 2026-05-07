ฟรีวีซ่าดันยอดเดินทางข้ามแดนในจีนช่วงหยุดยาววันแรงงานทะลุ 11 ล้านครั้ง

สำนักข่าวซินหัว รายงานเมื่อวันพุธ (6 พ.ค.) ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนรายงานปริมาณการเดินทางข้ามพรมแดนของจีนในช่วงหยุดยาววันแรงงานปีนี้พุ่งสูงเกือบ 11.3 ล้านครั้ง ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของผู้มาเยือนชาวต่างชาติ รวมถึงผู้เข้าประเทศด้วยนโยบายฟรีวีซ่า
รายงานระบุว่า ปริมาณการเดินทางข้ามพรมแดนของจีนในช่วงหยุดยาววันแรงงาน ระยะ 5 วัน (1-5 พ.ค.) เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.26 ล้านครั้งต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปีก่อนหน้า และแตะระดับสูงสุดในวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
ปริมาณการเดินทางเข้าและออกจากจีนของชาวต่างชาติในช่วงหยุดยาววันแรงงานปีนี้อยู่ที่ 1.26 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 จากปีก่อนหน้า และส่วนหนึ่งเป็นการเดินทางเข้าจีนแบบฟรีวีซ่า 4.36 แสนครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบปีต่อปี