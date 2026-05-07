รฟม.ขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนาน ถ.วิภาวดี เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรชิดทางเท้า 2 ช่องจราจร ช่องทางคู่ขนาน บนถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีดินแดง (OR11) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 00:01 น. – 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 24:00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง) มีผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตช่องทางคู่ขนาน บริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภ สามารถสัญจรได้ 4 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว
ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 3217 6532 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
