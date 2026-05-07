นายกฯ เมินฝ่ายค้านแฉ "อาม่า" กว้านซื้อที่ดินรองรับแลนด์บริดจ์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์โครงการแลนด์บริดจ์ ว่า ขณะนี้มีอาม่ากว้านซื้อที่ดินหลังรัฐบาลเตรียมเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ ว่า ช่วงนี้คิดช่วยเหลือประชาชนดีกว่า เพื่อช่วยคลายทุกข์ให้ประชาชนในประเทศมากที่สุด อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ โครงการยังไม่ได้เกิดพรุ่งนี้ บริบทต่างๆ วันนี้ได้เปลี่ยนไป ผลการศึกษาที่เคยมีมาในอดีตอยู่บนภูมิรัฐศาสตร์อีกบริบทหนึ่ง ขณะนี้เราต้องหาแนวทางที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งสินค้า สามารถยืนอยู่บนขาตัวเองได้ ไม่ว่าภูมิภาคไหนจะมีความขัดแย้ง เราจะพยายามทำให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นที่สนใจของนานาชาติ ซึ่งเราพยายามเสริมศักยภาพตรงนี้ให้มากขึ้น ตามสถานการณ์โลกที่เปลี่นนไป
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีการปั่นกันว่าจะให้ต่างชาติเข้ามาเช่าพื้นที่ 99 ปี นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลไม่ฟังเสียงปั่น และคงไม่เกี่ยวกัน เพราะนี่เป็นเรื่องแลนด์บริดจ์ เป็นเรื่องของการลงทุน
ส่วนการที่ฝ่ายค้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่แรกแบบนี้จะทำให้โครงการสะดุดหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า โครงการยังไม่ได้เริ่ม เป็นการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และถ้าผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน หรือโครงการแลนด์บริดจ์ ที่มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และมีนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์ เป็นเลขานุการ ออกมาเป็นอย่างไร เราค่อยตัดสินใจบนผลการศึกษาที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น ไม่มีอะไรแปลก
เมื่อถามถึงความชัดเจนกรณีการเช่าที่ดิน 99 ปี ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ใช่หรือไม่ นายอนุทิน ย้ำว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลการศึกษา
เมื่อถามว่านอกจากผลการศึกษาแล้ว จะต้องฟังคำแนะนำของฝ่ายค้านด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องฟังเสียงของประชาชน ต้นกำชับให้คณะกรรมการต้องมีภาคประชาชนอยู่ด้วย ซึ่งนายเอกนิติ ก็เห็นชอบ โดยจะเชิญภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมในคณะกรรมการด้วย
เมื่อถามว่าไม่ท้อใช่หรือไม่ที่มีการตรวจสอบ และมีกระแสโจมตีหนักในภาวะเช่นนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า ทำไมต้องท้อ ตนเป็นคนจีน ลูกท้อเป็นสิ่งมงคล สิ่วท้อ (ซาลาเปารูปท้อสีชมพู) กินทุกวันเกิดเลย
ส่วนกรณีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกปัดตกไปโดยอ้างเหตุจำเป็นเร่งด่วนเรื่องอื่น อยากชี้แจงเรื่องนี้อย่างไร นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธที่จะตอบคำถามก่อนยกข้อมือดูนาฬิกา และเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที