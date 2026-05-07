รวบแล้ว! สองผัว-เมียขโมยสัตว์แปลก สวนสัตว์พาต้า

สวนสัตว์พาต้า โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ มีโจรชายหญิงเข้ามาขโมยสัตว์ ช่วงเช้าวันแรงงาน 1 พ.ค. 2569 คนร้ายพยายามงัดตู้ Exotics ด้วยมือเปล่า จากฝาปิดอย่างคล่องแคล่ว ราวกับคุ้นเคยในตู้ประเภทนี้ โดยงัดตู้สำเร็จจำนวน 2 ตู้ ก่อนนำสัตว์ทั้งสองตัวคือ กิ้งก่าจระเข้จีน และซาลาแมนเดอร์ลายเสือ ใส่ลงในเป้สีฟ้า จากนั้นก็ไปรับลิงที่ฝากไว้ ก่อนออกไปจากพื้นที่ เบื้องต้นทางสวนสัตว์ฯ ได้แจ้งความดำเนินคดีไว้ที่ สน.บางยี่ขัน เป็นที่เรียบร้อย พร้อมเผยภาพ
ล่าสุด พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้ร่วมเข้าตรวจค้นและจับกุมสองสามีภรรยา ในอพาร์ตเมนต์ภายในซอยโกสุมร่วมใจ 14 ย่านดอนเมือง ตรวจค้นพบสัตว์ Exotics หรือสัตว์แปลก จำนวนมาก ในจำนวนนี้มี "กิ้งก่าจระเข้จีน" และ "ซาลาแมนเดอร์ลายเสือ" ที่ขโมยมาจากสวนสัตว์พาต้ารวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังพบสัตว์แปลกหายากที่ผู้ต้องหาตระเวนขโมยมาอีกจำนวนมาก