"ไชยวัฒน์" เตรียมหารือทีม กม.ฟ้อง "ภูมิธรรม – ปลัด มท." ทวงความเป็นธรรม

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) มีมติเสียงข้างมาก กรณีที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้น และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งโยกย้ายให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ว่า ต้องกราบขอบคุณ ก.พ.ค. ที่ให้ความเป็นธรรม หลังจากที่ตนถูกคำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโยกย้ายให้มาเป็นผู้ตรวจราขการฯ โดยหลังจากนี้จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ส่วนจะดำเนินการตามกฏหมายอย่างไรนั้น นายไชยวัฒน์ กล่าวว่า ขอปรึกษากับทีมกฎหมาย แต่ยืนยันจะดำเนินการเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม เป็นการปกป้องชื่อเสียงของตัวเอง
เมื่อถามว่าจะดำเนินการเรื่องนี้เพียงคนเดียว หรือจะปรึกษากับนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งถูกคำสั่งโยกย้ายไม่เป็นธรรมเหมือนกัน นายไชยวัฒน์ ระบุว่า คงได้ปรึกษาหารือกัน เพราะการดำเนินการ ของตนและนายนฤชา เป็นการดำเนินการในคำสั่งเดียวกัน
ส่วนคำสั่งย้ายที่มีการวินิจฉัยว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ สามารถตีความได้ว่าอย่างไรนั้น นายไชยวัฒน์ มองว่า การดำเนินการดังกล่าว นายภูมิธรรม ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งและมอบนโยบาย ซึ่งในขณะนั้นพวกตนยังไม่ได้ดำเนินการอะไร ก็ถูกโยกย้าย ไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ สิ่งเหล่านี้ต้องว่ากันไปตามเหตุและผล