ญี่ปุ่นย้ำความเสี่ยงไวรัสฮันตาแพร่คนสู่คนยังต่ำ ขอ ปชช.อย่าตื่นตระหนก

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัสฮันตาจากคนสู่คนในญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับต่ำ แม้ว่าผู้โดยสารติดเชื้อจากเรือสำราญที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสร้ายแรงดังกล่าวจะเดินทางเข้าประเทศก็ตาม
กระทรวงฯ ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก โดยระบุว่า ไวรัสฮันตาเพียงบางสายพันธุ์เท่านั้นที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้ และการดูแลผู้ป่วยรวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดอย่างเหมาะสม จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดได้
กระทรวงฯ ระบุว่า ไวรัสฮันตาหลักๆ แล้วแพร่กระจายผ่านการสัมผัสสัตว์ฟันแทะที่ติดเชื้อ และอาจทำให้เกิดอาการไข้ ภาวะหายใจลำบาก และเสียชีวิต โดยมีอัตราการเสียชีวิตราว 40-50%
รายงานระบุว่า มีชาวญี่ปุ่น 1 ราย อยู่ในกลุ่มผู้โดยสารและลูกเรือราว 150 คนบนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการระบาด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันการติดเชื้อในชาวญี่ปุ่นรายดังกล่าว
องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุในวันเดียวกันว่า พบผู้ติดเชื้อแล้ว 8 ราย รวมผู้เสียชีวิต 3 ราย และกำลังสอบสวนความเป็นไปได้ของการแพร่เชื้อจากคนสู่คนผ่านการสัมผัสใกล้ชิดบนเรือ ขณะที่ประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำ
สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า สเปนอนุญาตให้เรือดังกล่าวเข้าเทียบท่าที่หมู่เกาะคานารี โดยคาดว่าจะถึงภายใน 3–4 วัน อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่ามาตรการดังกล่าวเผชิญเสียงคัดค้านจากท้องถิ่น
ขณะเดียวกัน สวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่า อดีตผู้โดยสารรายหนึ่งที่เดินทางกลับประเทศตรวจพบเชื้อ และขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล