ยอดจดทะเบียนรถใหม่ เม.ย.69 ลดลง 16.55% เฉพาะ EV ลดลง 8.40%

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกมีภารกิจหลักในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางบกให้มีคุณภาพและปลอดภัย และยังมีภารกิจในด้านการให้บริการประชาชน ซึ่งปัจจุบันกรมฯมีช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมและอำนวยความสะดวกประชาชนในการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนรถ การชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (https://eservice.dlt.go.th, DLT Vehicle Tax Plus, ตู้ Kiosk และเคาน์เตอร์เซอร์วิส) เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax) รวมถึงการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันสำหรับจองคิวการทำธุรกรรมด้านทะเบียนและใบอนุญาตขับรถ (DLT Smart Queue) และระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถ (https://www.dlt-elearning.com/) ซึ่งมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย โดยมีสถิติการขนส่งที่น่าสนใจ ประจำเดือนเมษายน 2569 ดังนี้
รถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 มีทั้งหมด 45,789,589 คัน แบ่งเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 44,415,476 คัน และรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 1,374,113 คัน โดยรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามีจำนวน 1,199,140 คัน หรือร้อยละ 2.62 ของรถทั้งหมด (HEV 665,034 คัน BEV 447,398 คัน และ PHEV 86,708 คัน) ซึ่งในภาพรวมรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.24
สำหรับรถที่มาดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถในเดือนเมษายน 2569 มีจำนวน 3,747,025 คัน ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 16.39 ส่วนใหญ่เป็นการชำระภาษีรถประจำปี จำนวน 2,918,410 คัน โดยชำระ ณ สำนักงานขนส่ง มากที่สุด ร้อยละ 84.07 รองลงมา คือ Drive Thru For Tax ร้อยละ 11.13 และผ่านช่องทางออนไลน์ (https://eservice.dlt.go.th, DLT Vehicle Tax Plus, ตู้ Kiosk และเคาน์เตอร์เซอร์วิส) ร้อยละ 3.77 ตามลำดับ
ด้านการจดทะเบียนรถเดือนนี้มีจำนวน 216,327 คัน โดยเป็นรถใหม่จำนวน 191,547 คัน ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 16.55 ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 71.52 รองลงมาคือ รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ร้อยละ 22.01
สำหรับรถใหม่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเดือนนี้มีจำนวน 26,498 คัน หรือร้อยละ 13.83 ของรถใหม่ทั้งหมด ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 8.40 โดยเป็นรถ HEV 12,704 คัน BEV 12,514 คัน และ PHEV 1,280 คัน ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน จำนวน 23,887 คัน รองลงมา คือ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 2,500 คัน
ด้านสถิติใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถสะสมทั่วประเทศ มีทั้งหมด 35,309,188 ฉบับ แบ่งเป็น ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 33,501,316 ฉบับ และใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 1,807,872 ฉบับ โดยเดือนเมษายน 2569 มีใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถออกใหม่ 180,912 ฉบับ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.40
ซึ่งจังหวัดที่มีใบอนุญาตฯ ออกใหม่มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร 34,802 ฉบับ รองลงมาคือ ชลบุรี 8,573 ฉบับ และเชียงใหม่ 7,065 ฉบับ ตามลำดับ สำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ เดือนนี้มีจำนวน 17,900 ฉบับ โดยเป็นการดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 7,952 ฉบับ (ร้อยละ 44.42)
นอกจากนี้ ยังมีสถิติการขนส่งอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น สถิติการประกอบการขนส่ง และสถิติการตรวจสภาพรถ ซึ่งประชาชนสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก (https://web.dlt.go.th/statistics/)
ทั้งนี้ การชำระภาษีรถหรือการจองคิวดำเนินการขอออกใบอนุญาต กรมการขนส่งทางบกแนะนำประชาชนสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทาง
