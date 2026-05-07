จับตา! "สีหศักดิ์" พบ "ปรัก สุคน" ครั้งแรกหลังไทยยกเลิก MOU 44

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางถึงเมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2569 ตามคำเชิญของนายแฟร์ดีนันด์ โรมูอัลเดซ มาร์โคส จูเนียร์ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก "ก้าวสู่อนาคตร่วมกัน" (Navigating Our Future, Together)
ทั้งนี้ ในช่วงเย็นของวันที่ 6 พฤษภาคม นายสีหศักดิ์ ได้ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ซึ่งจัดโดยนางสาวมาเรีย เทเรซ่า พี ลาซาโร่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และ เป็นโอกาสสำหรับการแลกเปลี่ยนอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนเริ่มประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569)
อย่างไรก็ตาม ต้องจับตาการพบกันครั้งแรก ระหว่างนายสีหศักดิ์ กับ นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา หลังไทยประกาศยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 2544