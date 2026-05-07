ดีเดย์ 25 พ.ค. ลงทะเบียน "ไทยช่วยไทยพลัส" เริ่มใช้ 1 มิ.ย.69

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส" ที่รวมโครงการคนละครึ่งเดิมกับบัตรสวัสดิการของรัฐ เป็นชื่อใหม่ "ไทยช่วยไทยพลัส" ว่า ตามแผนจะมีการเปิดลงทะเบียนในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ และเริ่มใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2569
นายเอกนิติ ย้ำว่า โครงการนี้เป็นโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้เกิดวิกฤตอื่นซ้ำซ้อนตามมา โดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมจะเป็นทั้งร้านสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐซึ่งเป็นร้านธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่งเดิม จำนวนสิทธิ์กำลังดูอย่างรอบคอบอีกครั้ง อายุผู้มีสิทธิ์ที่ 18 ปีขึ้นไป โดยแผนจะต้องลงทะเบียนใหม่ แบ่งเป็น 2 เฟส เฟสละ 2 เดือน จ่ายเดือนละ 1,000 บาท ต่อเนื่องรวม 4 เดือน เพื่อจะได้มีการประมวลข้อมูล ผู้ได้สิทธิสวัสดิการของรัฐ ต้องเป็นผู้มีรายน้อยกว่า 1 แสนบาทต่อปี ปัจจุบันมีอยู่ 13.2 ล้านคน
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะได้ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐจะใช้เกฑณ์เดิม โดยได้เพิ่ม 300 บาท บวกเดิม 700 บาท เป็น 1,000 บาท และไม่ต้องร่วมจ่าย 40% แบบคนละครึ่ง