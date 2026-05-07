ครอบครัว "ชินวัตร" เยี่ยม "ทักษิณ" ครั้งสุดท้ายก่อนพักโทษ

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สมาชิกครอบครัวชินวัตร 6 คน นำโดยนายพานทองแท้ ชินวัตร
น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 61
ปัจจุบันนายทักษิณ ได้คุมขังอยู่ภายในเรือนจำฯ เป็นระยะเวลา 7 เดือน กับอีก 28 วัน หรือนับถอยหลังพักโทษคุมประพฤติอีกเพียง 4 วัน ซึ่งจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติออกจากเรือนจำฯ ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2569 เวลา 07.45 น.
ทั้งนี้ วันนี้ถือเป็นวันเยี่ยมญาติครั้งสุดท้าย (ครั้งที่ 61) ของครอบครัวชินวัตร ก่อนที่เรือนจำฯ จะได้ดำเนินการปล่อยตัวนายทักษิณ ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม และเข้าสู่ขั้นตอนการพักโทษคุมประพฤติต่ออีก 4 เดือน และจะพ้นโทษบริบูรณ์ในวันที่ 9 กันยายน 2569