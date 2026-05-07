กกต.เตือนผู้สมัคร-พรรคการเมือง ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายเลือกตั้ง สส.ภายใน 11 พ.ค.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และหัวหน้าพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ให้จัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สส. ที่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้ว และที่ยังค้างชำระ รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และให้ผู้สมัคร รับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หรือหัวหน้าพรรคการเมือง ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของบัญชีรายรับและรายจ่ายด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทน
2. พรรคการเมือง ให้หัวหน้าพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจ เป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทน
3. การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สส. ให้ยื่นภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง หรือภายในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย
ทั้งนี้ หากผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อ กกต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี และหากบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นเป็นเท็จ ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี