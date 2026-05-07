รัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนปราบยาเสพติดแบบครบวงจร

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดถูกยกระดับเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยขับเคลื่อนมาตรการแบบครบวงจร ทั้งป้องกัน ปราบปราม บำบัด และฟื้นฟู ควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386
ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 สะท้อนความคืบหน้าของนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยพบว่าสามารถดำเนินคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดี ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 796 ล้านเม็ด และไอซ์ประมาณ 25 ตัน รวมถึงขยายผลทลายเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ 139 เครือข่าย พร้อมยึดและอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 9,156 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาในมิติด้านสังคม โดยนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้วกว่า 79,000 ราย และดำเนินกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมากกว่า 4.5 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการเข้าสู่วงจรยาเสพติดในระยะยาว (ข้อมูล ณ 23 เมษายน 2569) นอกจากนี้ รัฐบาลยังยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดข้ามชาติ ผ่านการทำงานเชิงรุกด้านการข่าวและการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงการบูรณาการของหน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งขับเคลื่อนงานทั้งด้านการข่าว การสืบสวน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะความร่วมมือไทย-สปป. ลาว ซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาเป้าหมายกว่า 40 รายในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนความสำเร็จของการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม