ราคาทองเช้านี้ [+350] รูปพรรณขายออก 72,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.02 น. ราคาทองปรับเพิ่มขึ้น 350 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 71,750 บาท ขายออกบาทละ 71,950 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 70,312.08 บาท ขายออกบาทละ 72,750 บาท