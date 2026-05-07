กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 23 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 34 มคก./ลบ.ม.
2. เขตบางเขน 33.7 มคก./ลบ.ม.
3. เขตบึงกุ่ม 31.9 มคก./ลบ.ม.
4. เขตราชเทวี 30.3 มคก./ลบ.ม.
5. เขตประเวศ 30 มคก./ลบ.ม.
6. เขตหลักสี่ 29.3 มคก./ลบ.ม.
7. เขตหนองจอก 28 มคก./ลบ.ม.
8. เขตมีนบุรี 27.9 มคก./ลบ.ม.
9. เขตสัมพันธวงศ์ 27.8 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางพลัด 27.4 มคก./ลบ.ม.
11. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 26.7 มคก./ลบ.ม.
12. เขตคลองสามวา 26.5 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 24.8 - 33.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพตะวันออก 20.7 - 34 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพกลาง 18.8 - 30.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 17.6 - 26.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 14.7 - 27.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 16.8 - 24 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี