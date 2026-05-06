ส.แพทย์ทหารฯ MOU สมาพันธ์เครือข่ายฯ ยกระดับระบบเลิกนิโคติน - ปลอดบุหรี่ระดับ ปท.

วันนี้ (6 พ.ค.) สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบบริการช่วยเลิกนิโคติน และสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในระดับประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
การลงนามครั้งนี้ นำโดย พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ในฐานะนายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ในนามประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการกองทุน สสส. และกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 ร่วมลงนามในนามภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการลด ละ เลิกการบริโภคนิโคตินอย่างเป็นรูปธรรม
