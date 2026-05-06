ออสเตรเลียทุ่ม 74 ล้านดอลลาร์ ตั้งศูนย์ความมั่นคง มุ่งปราบก่อการร้ายออนไลน์

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นายโทนี เบิร์ก รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลีย แถลงข่าวรัฐบาลออสเตรเลีย ประกาศทุ่มงบประมาณ 74 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 48.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อจัดตั้งศูนย์ความมั่นคงแห่งใหม่ มุ่งเป้าปราบปรามลัทธิรุนแรงสุดโต่ง และการก่อการร้ายบนโลกออนไลน์
ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายออนไลน์ (Counter Terrorism Online Centre) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้ จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานข่าวกรองความมั่นคงแห่งออสเตรเลีย (ASIO) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย (AFP)
ที่ผ่านมา ตำรวจได้สั่งฟ้องไปแล้ว 31 คดี ภายใต้ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับลัทธิสุดโต่งและการปลูกฝังแนวคิดรุนแรงทางออนไลน์ ซึ่งพบว่าในจำนวนนี้มีถึง 19 รายที่เป็นเยาวชน ปัญหาเยาวชนที่ถูกปลูกฝังแนวคิดรุนแรงอย่างรวดเร็วผ่านโลกออนไลน์นั้นเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้เร่งดำเนินการกวาดล้างอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการแจ้งข้อหาดำเนินคดีของทางตำรวจออสเตรเลีย
ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายออนไลน์ (Counter Terrorism Online Centre) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้ จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานข่าวกรองความมั่นคงแห่งออสเตรเลีย (ASIO) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย (AFP)
ที่ผ่านมา ตำรวจได้สั่งฟ้องไปแล้ว 31 คดี ภายใต้ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับลัทธิสุดโต่งและการปลูกฝังแนวคิดรุนแรงทางออนไลน์ ซึ่งพบว่าในจำนวนนี้มีถึง 19 รายที่เป็นเยาวชน ปัญหาเยาวชนที่ถูกปลูกฝังแนวคิดรุนแรงอย่างรวดเร็วผ่านโลกออนไลน์นั้นเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้เร่งดำเนินการกวาดล้างอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการแจ้งข้อหาดำเนินคดีของทางตำรวจออสเตรเลีย