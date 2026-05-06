ชพน.บำเพ็ญกุศลฯ วันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม "ชาติชาย ชุณหะวัณ"

วันนี้ (6 พ.ค.) นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี คนที่ 17 ของประเทศไทย
ภายในงานมีประชาชนชาว จ.นครราชสีมา ผู้นำชุมชน ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี อสม. รวม 90 ชุมชน ตลอดจนผู้แทนภาคการเมือง ภาคท้องถิ่น พ่อค้า คหบดี และนักธุรกิจ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งกว่า 1,000 คน เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณูปการและผลงานของ พล.อ.ชาติชาย ที่มีต่อประเทศชาติและจังหวัดนครราชสีมา
