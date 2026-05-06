อย.สั่งอายัดปลากระป๋อง "ดอกโบตั๋น" หลังพบใช้ปลาผิดประเภท-ไม่ผ่านเกณฑ์ GMP

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงการตรวจสอบเอาผิดผู้ผลิตปลากระป๋อง ที่ใช้ปลาเป็นวัตถุดิบที่ผิดไปจากที่แจ้งในฉลากอาหาร ว่า สำนักงาน อย. ได้สั่งระงับการผลิต และเก็บตัวอย่างส่งพิสูจน์สายพันธุ์ปลาที่กรมประมงเรียบร้อยแล้ว โดยจากการตรวจสอบที่โรงงาน บริษัท ศรีรุ้งงามฟู้ดส์ จำกัด พบว่า สถานที่ผลิตไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายต่อสุขอนามัย ที่สำคัญคือพบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปลาชนิดอื่นจริงตามที่เป็นข่าว เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ ตรา ดอกโบตั๋น เลขสารบบอาหาร 74-1-13654-1-0002 ที่เป็นข่าวและยี่ห้ออื่นที่พบทั้งหมด ณ สถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋อง และที่พบ ณ สถานที่จำหน่ายจำนวน 250 กระป๋อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป