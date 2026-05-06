หุ้นไทยปิดภาคบ่าย พุ่งขึ้น 26.81 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 82,023.35 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (6 พ.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,516.91 จุด ปรับขึ้น 26.81 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.80 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 82,023.35 ล้านบาท